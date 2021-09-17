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Силовики провели масштабні навчання на кордонах з Росією

П'ятниця, 17 вересня 2021, 15:14

СБУ провела масштабні навчання у Чернігівській та Сумській областях на кордоні з Росією, у них взяли участь 1,5 тис. осіб і більш як 100 одиниць техніки. Паралельно на узбережжі Азовського моря відбулися інші навчання - відбивали атаку з моря.

Джерело: СБУМВС

Деталі: За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України.

На виконання свого завдання "зловмисники" намагалися вчинити "диверсії" на декількох оборонних і промислових об’єктах.

У кінцевій фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації "диверсантів" у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання "зловмисники" чинили збройний супротив.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Також 16 вересня на узбережжі Азовського моря відбулися навчання тактичної групи із завданням ведення протидесантної оборони.

Згідно з легендою навчань, противник сформував катерні десантні групи, які висунулись на десантну ділянку, спробували висадитись та створити плацдарм для підходу основних сил.

Завдання групи полягало у тому, щоб завадити ворожим силам висадитися, потім відбити атаку і скинути противника назад у море.

 
 

Українська правда
Теми: СБУНацгвардіяполіціяПрикордонна службаЗбройні сили
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