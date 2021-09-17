Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики провели масштабные учения на границах с Россией

Пятница, 17 сентября 2021, 15:14

СБУ провела масштабные учения в Черниговской и Сумской областях на границе с Россией, в них приняли участие 1,5 тыс. Человек и более 100 единиц техники. Параллельно на побережье Азовского моря произошли другие учения - отражали атаку с моря.

Источник: СБУМВД

Детали: По легенде тренировок на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.

Для исполнения своей задачи "злоумышленники" пытались совершить "диверсии" на нескольких оборонных и промышленных объектах.

В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания "злоумышленники" оказали вооруженное сопротивление.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, ГПСУ, ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Также 16 сентября на побережье Азовского моря прошли учения тактической группы с задачей ведения противодесантной обороны.

Согласно легенде учений, противник сформировал катерные десантные группы, которые выдвинулись на десантную участок, попытались высадиться и создать плацдарм для подхода основных сил.

Задача группы состояла в том, чтобы помешать вражеским силам высадиться, затем отбить атаку и сбросить противника обратно в море.

 
 

Украинская правда
Темы: СБУНацгвардияполицияПограничная службаВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Уровень заболеваемости COVID превышен почти во всех областях

фотоМужчина развращал 8-летнего ребенка в туалете киевской школы

В Украине снова больше 6 тысяч новых случаев COVID

Оккупанты на Донбассе ранили двух военных ВСУ

Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии

В кафе Харькова застрелился предприниматель

Все новости...
СБУ
По заказу из РФ срывали вакцинацию в Украине: СБУ разоблачила тысячи ботов
"Десант Чауса в Киев": ГБР допрашивает сотрудников Службы безопасности и НАБУ
Суд вынес приговор боевику, причастному к убийству украинских воинов
Последние новости
12:26
В Киеве за сутки более 400 случаев COVID и 5 смертей
12:12
Генассамблея ООН рассмотрит вопрос временно оккупированных территорий Украины
12:02
"Собака лает, караван идет": оккупанты в Крыму отреагировали на санкции СНБО
11:41
KSE: госбюджет может недополучить прибыль НБУ
11:27
Польша: в Беларуси есть 10 тысяч мигрантов для "гибридной атаки" против ЕС
10:56
Профильный комитет рекомендовал принять "антиахметивський" законопроект
10:34
Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями
10:13
Уровень заболеваемости COVID превышен почти во всех областях
09:30
фотоМужчина развращал 8-летнего ребенка в туалете киевской школы
08:57
В субботу в ряде регионов сильные дожди и порывы ветра – ГСЧС
Все новости...