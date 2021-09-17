Силовики провели масштабные учения на границах с Россией

СБУ провела масштабные учения в Черниговской и Сумской областях на границе с Россией, в них приняли участие 1,5 тыс. Человек и более 100 единиц техники. Параллельно на побережье Азовского моря произошли другие учения - отражали атаку с моря.

Источник: СБУ, МВД

Детали: По легенде тренировок на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.

Для исполнения своей задачи "злоумышленники" пытались совершить "диверсии" на нескольких оборонных и промышленных объектах.

В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания "злоумышленники" оказали вооруженное сопротивление.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, ГПСУ, ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Также 16 сентября на побережье Азовского моря прошли учения тактической группы с задачей ведения противодесантной обороны.

Согласно легенде учений, противник сформировал катерные десантные группы, которые выдвинулись на десантную участок, попытались высадиться и создать плацдарм для подхода основных сил.

Задача группы состояла в том, чтобы помешать вражеским силам высадиться, затем отбить атаку и сбросить противника обратно в море.