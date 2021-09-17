Хмельницький очолив рейтинг довіри до місцевої влади, Київ 15-й

За результатами всеукраїнського опитування, українці здебільшого схвально ставляться до діяльності місцевої влади, а в декількох регіонах громадяни дуже схвалюють управління містом.

Джерело: результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"

Деталі: Найбільше українці підтримують місцеву владу у Хмельницькому, Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі, Чернігові, Луцьку, а найменше довіряють - у Сєвєродонецьку, Полтаві та Чернівцях.

Крім того, більшість громадян в 11 містах переконані, що їхнє місто рухається у правильному напрямку.

Мешканці відзначають високу якість і місцевих послуг та задоволеність діями місцевої влади.

Водночас існує розрив з рівнем задоволеності громадян державною владою.

Крім того, українці переважно почувають себе у безпеці, коли ідуть додому наодинці після настання темряви. Найбільш безпечно, за версією опитаних, у Івано-Франківську, Ужгороді, Хмельницькому, Вінниці, Луцьку, а найменш - у Запоріжжі, Херсоні, Дніпрі, Миколаєві, Одесі.

Водночас, найбільше задоволені якістю послуг містяни у Вінниці - 3,6 (за 5-ти бальною шкалою), Луцьку (3,3), Івано-Франківську (3,3), Чернігові (3,3), Хмельницькому (3,3), Маріуполі (3,3).

Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно із соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (у Києві та всіх обласних центрах, включаючи Маріуполь у Донецькій області та Сєвєродонецьк у Луганській області).

Опитування проводились шляхом особистих інтерв'ю у будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності у середньому становить 65%.

Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).