Хмельницкий возглавил рейтинг доверия к местной власти, Киев 15-й
По результатам всеукраинского опроса, украинцы в основном положительно относятся к деятельности местной власти, а в нескольких регионах граждане очень одобряют управление городом.
Источник: результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппе "Рейтинг"
Детали: Больше всего украинцы поддерживают местные власти в Хмельницком, Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе, Чернигове, Луцке, а меньше всего доверяют - в Северодонецке, Полтаве и Черновцах.
Кроме того, большинство граждан в 11 городах убеждены, что их город движется в правильном направлении.
Жители отмечают высокое качество и местных услуг и удовлетворенность действиями местной власти.
В то же время существует разрыв с уровнем удовлетворенности граждан государственной властью.
Кроме того, украинцы преимущественно чувствуют себя в безопасности, когда идут домой одни после наступления темноты. Наиболее безопасно, по версии опрошенных, в Ивано-Франковске, Ужгороде, Хмельницком, Виннице, Луцке, а наименее - в Запорожье, Херсоне, Днепре, Николаеве, Одессе.
В то же время, больше всего довольны качеством услуг горожане в Виннице - 3,6 (по 5-ти бальной шкале), Луцке (3,3), Ивано-Франковске (3,3), Чернигове (3,3), Хмельницком (3,3 ), Мариуполе (3,3).
Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).
Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.
Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.
Опрос проведен при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID).