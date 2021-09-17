Хмельницкий возглавил рейтинг доверия к местной власти, Киев 15-й

По результатам всеукраинского опроса, украинцы в основном положительно относятся к деятельности местной власти, а в нескольких регионах граждане очень одобряют управление городом.

Источник: результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппе "Рейтинг"

Детали: Больше всего украинцы поддерживают местные власти в Хмельницком, Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе, Чернигове, Луцке, а меньше всего доверяют - в Северодонецке, Полтаве и Черновцах.

Кроме того, большинство граждан в 11 городах убеждены, что их город движется в правильном направлении.

Жители отмечают высокое качество и местных услуг и удовлетворенность действиями местной власти.

В то же время существует разрыв с уровнем удовлетворенности граждан государственной властью.

Кроме того, украинцы преимущественно чувствуют себя в безопасности, когда идут домой одни после наступления темноты. Наиболее безопасно, по версии опрошенных, в Ивано-Франковске, Ужгороде, Хмельницком, Виннице, Луцке, а наименее - в Запорожье, Херсоне, Днепре, Николаеве, Одессе.

В то же время, больше всего довольны качеством услуг горожане в Виннице - 3,6 (по 5-ти бальной шкале), Луцке (3,3), Ивано-Франковске (3,3), Чернигове (3,3), Хмельницком (3,3 ), Мариуполе (3,3).

Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).

Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

Опрос проведен при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID).