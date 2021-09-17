Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузинські спецслужби, ймовірно, прослуховували дипломатів ЄС, США та Ізраїлю

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:00
Грузинські спецслужби, ймовірно, прослуховували дипломатів ЄС, США та Ізраїлю

Злиті у мережу записи розмов, які називають таємними записами Служби держбезпеки Грузії, у тому числі містять деталі розмов посла ЄС Карла Харцеля, дипломатів США, Ізраїлю та деяких інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть низка грузинських ЗМІ.

Файли із назвою "Компромат СДБ спрямований проти патріархії" опублікувала на форумі невідома особа з ім’ям Хакім Паша, нібито анонімний ексспівробітник спецслужби, пише "Новости-Грузия". 

Як пише Civil.ge, близько 3000 документів, які нібито розкривають стеження спецслужби, потрапили у відкритий доступ 13 вересня. Вони стосуються здебільшого духовенства і компромату на них, але містять у тому числі розмови журналістів, опозиціонерів, держслужбовців, дипломатів. Декілька журналістів і політиків підтвердили справжність розмов. 

Телекомпанія "Формула" повідомила, що в одному з файлів відображена розмова посла ЄС Карла Хартцеля зі співробітниками, де він говорить про зустріч 9 жовтня 2020 року з представниками грузинського духовенства, та розмова посла з одним зі співробітників, у якій вони обговорюють ситуацію в Грузинській православній церкві. Також нібито записана розмова помічника посла США Келлі Дегнан із представником МЗС Грузії, де також обговорюється зустріч 9 жовтня, і розмова посла Ізраїлю Рада Гідора з протоієреєм Георгієм Звіададзе про антисемітські заяви митрополита Іоанна Гамрекелі та інших представників духовенства.

Телекомпанія "Мтаварі архі" повідомила, що серед записів є внутрішні розмови з посольства США, зокрема розмова комунікаційниці посольства Кетрін Швейцер та співробітником з політичних питань щодо зйомок відео до дня незалежності. Деякі записи схожі на розмови представників посольств Естонії та Німеччини. 

Прокуратура Грузії почала розслідування за фактом витоку таємних записів.

Прем’єр Іраклій Гарібашвілі після появи такої інформації спершу звинуватив найбільшу опозиційну силу "Єдиний національний рух". "Я не кажу, що це опозиція записує розмови і поширює файли, але вони стоять за всією цією фальсифікацією… Ми розуміємо, що вся ця кампанія, спрямована проти церкви й уряду, тепер ще й проти дипломатів, слугує вузьким партійним інтересам", - заявив він. 

Згодом Гарібашвілі припустив, що до витоку могли бути причетними попередній прем’єр Георгій Гахарія і тодішній заступник глави СДБ Александр Ходжеванішвілі, брат якого зараз є членом партії Гахарія "За Грузію". 

Гахарія в телеефірі заперечив, що як прем’єр володів інформацією про подібні прослуховування, хоча отримував деяку інформацію від Служби держбезпеки.  

Речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано на запитання "Радіо Свобода" сказав, що у ЄС знайомі з публікаціями  грузинських ЗМІ. "Це дуже серйозне питання, тому що це має наслідки у рамках Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Ми вживаємо відповідних кроків у зв’язку з цим, але з огляду на характер цього інциденту не можемо сказати більше на даний час", - цитує його кореспондент Рікард Джозвяк. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
Грузія
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: