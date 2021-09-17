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Грузинские спецслужбы, вероятно, прослушивали дипломатов ЕС, США и Израиля

Пятница, 17 сентября 2021, 16:00
Грузинские спецслужбы, вероятно, прослушивали дипломатов ЕС, США и Израиля

Слитые в сеть записи разговоров, которые называют тайными записями Службы госбезопасности Грузии, в том числе содержали детали разговоров посла ЕС Карла Харцеля, дипломатов США, Израиля и других стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут ряд грузинских СМИ.

Файлы под названием "Компромат СГБ, направленный против патриархии" опубликовал на форуме неизвестный под именем Хаким Паша, якобы анонимный экс-сотрудник спецслужбы, пишет "Новости-Грузия". 

Как пишет Civil.ge, около 3000 документов, которые якобы раскрывают слежку спецслужбы, попали в открытый доступ 13 сентября. Они касаются в основном духовенства и компромата на них, но есть в том числе и разговоры журналистов, оппозиционеров, госслужащих, дипломатов. Несколько журналистов и политиков подтвердили подлинность разговоров.

Телекомпания "Формула" сообщила, что в одном из файлов - разговор посла ЕС Карла Хартцеля с сотрудниками, где он говорит о встрече 9 октября 2020 года с представителями грузинского духовенства, и разговор посла с одним из сотрудников, в котором они обсуждают ситуацию в Грузинской православной церкви. Также якобы записан разговор помощника посла США Келли Дегнан с представителем МИД Грузии, где также обсуждается встреча 9 октября, и разговор посла Израиля Рада Гидора с протоиереем Георгием Звиададзе об антисемитских заявления митрополита Иоанна Гамрекели и других представителей духовенства.

Телекомпания "Мтавари архи" сообщила, что среди записей есть внутренние разговоры из посольства США, в частности разговор сотрудницы по коммуникациям посольства Кэтрин Швейцер и сотрудника по политическим вопросам о съемках видео ко Дню независимости. Некоторые записи похожи на разговоры представителей посольств Эстонии и Германии.

Прокуратура Грузии начала расследование по факту утечки секретных записей.

Премьер Ираклий Гарибашвили после появления такой информации сначала обвинил крупнейшую оппозиционную силу "Единое национальное движение". "Я не говорю, что это оппозиция записывает разговоры и распространяет файлы, но они стоят за всеми этими фальсификациями... Мы понимаем, что вся эта кампания, направленная против церкви и правительства, теперь еще и против дипломатов, служит узким партийным интересам", - заявил он.

Впоследствии Гарибашвили предположил, что к утечке могли быть причастны предыдущий премьер Георгий Гахария и тогдашний заместитель главы СГБ Александр Ходжеванишвили, брат которого сейчас является членом партии Гахария "За Грузию".

Гахария в телеэфире опроверг, что как премьер владел информацией о подобных прослушиваниях, хотя получал некоторую информацию от Службы госбезопасности.

Представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано на вопрос "Радио Свобода" сказал, что в ЕС знакомы с публикациями грузинских СМИ. "Это очень серьезный вопрос, потому что это имеет последствия в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Мы принимаем соответствующие шаги в связи с этим, но учитывая характер этого инцидента не можем сказать больше в настоящее время", - цитирует его корреспондент Рикард Джозвяк.

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Темы: Грузия
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