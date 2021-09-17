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Найбільше бажають отримати вакцину від COVID-19 у Львові та Вінниці, а столиця пасе задніх

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:25

В усій Україні найбільше бажають вакцинуватися проти коронавірусу у Львові та Вінниці, а проти у Сєвєродонецьку, Маріуполі, Одесі.

Джерело: результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"

Деталі: Найбільше українці бажають вакцинуватися у Львові, Вінниці, Сумах, Ужгороді, Івано-Франківську. 

При цьому 7% опитаних у Сумах та Львові уже вакцинувалися. У Тернополі, Полтаві, Чернівцях та Миколаєві вакцинувалися 6% опитаних. 

Не готові вакцинуватися у Маріуполі, Дніпрі, Запоріжжі, Сєвєродонецьку, Миколаєві. 

Водночас, здебільшого українці не готові вакцинуватися проти коронавірусу. 

Крім того, респонденти у декількох містах вважають, що пандемія коронавірусу не така загрозлива для них особисто. Зокрема, в Ужгороді, Дніпрі, Херсоні та Луцьку. 

Найбільш загрозливою ситуацію з COVID-19 вважають у Полтаві, Кропивницькому та Івано-Франківську. 

 
 

Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно із соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (у Києві та всіх обласних центрах, включаючи Маріуполь у Донецькій області та Сєвєродонецьк у Луганській області).

Опитування проводились шляхом особистих інтерв'ю у будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності у середньому становить 65%. 

Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019УкраїнаЛьвівВінниця
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