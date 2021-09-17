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Больше всего желающих получить вакцину от COVID-19 во Львове и Виннице, а столица отстает

Пятница, 17 сентября 2021, 16:25

Во всей Украине больше всего хотят вакцинироваться против коронавируса во Львове и Виннице, а против вакцинации в Северодонецке, Мариуполе и Одессе.

Источник: результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппой "Рейтинг"

Детали: Больше всего украинцы хотят вакцинироваться во Львове, Виннице, Сумах, Ужгороде, Ивано-Франковске.

При этом 7% опрошенных в Сумах и Львове уже вакцинировались. В Тернополе, Полтаве, Черновцах и Николаеве вакцинировались 6% опрошенных.

Не готовы вакцинироваться в Мариуполе, Днепре, Запорожье, Северодонецке, Николаеве.

В то же время, в основном украинцы не готовы вакцинироваться против коронавируса.

Кроме того, респонденты в нескольких городах считают, что пандемия коронавируса не такая угрожающая для них лично. В частности, в Ужгороде, Днепре, Херсоне и Луцке.

Наиболее угрожающей ситуацию с COVID-19 считают в Полтаве, Кропивницкому и Ивано-Франковске.

 
 

Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).

Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

Опрос проведен при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID).

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019УкраинаЛьвовВинница
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