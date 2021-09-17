Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Греції відкрили розслідування проти священника, який закликав не вакцинуватися

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:58

Прокуратура грецького міста Салоніки відкрила розслідування щодо священника, який нібито радив прихожанам церкви не робити щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Розслідування розпочалося після того, як місцевий новинний сайт повідомив про священника.

За свідченням місцевих парафіян та мешканців, священник відмовляється дотримуватися необхідних медичних заходів, таких як носіння маски та дотримання дистанції, і ділить вірян на тих, хто щеплений, і тих, хто ні.

Прокуратура перевірить, чи є його дії підбурюванням до непокори.

Нагадаємо, Греція ввела обов'язкове щотижневе тестування для всіх невакцинованих працівників у спробі підвищити свій рівень вакцинації, який відстає від середнього показника по ЄС.

Співробітникам державного і приватного секторів доведеться платити за щотижневі тести або ж мати при собі свідоцтво про вакцинацію, щоб отримати доступ до свого місця роботи.

Раніше Європейський суд з прав людини відхилив клопотання грецьких медичних працівників щодо застосування тимчасових заходів проти їх обов’язкової вакцинації від COVID-19.

У Греції регулярно відбуваються протести противників вакцинації від коронавірусу.

Теми: Греціявакцинація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ

У Затоці невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є вбитий

фотоВ Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло

Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду

У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу

В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі

Усі новини...
Греція
Біля грецького острова Самос розбився літак зі свідком у справі Нетаньяху
Греція пережила найспекотніше літо за останні 43 роки
У Греції поліція застосувала сльозогінний газ і водомети на акціях проти обов'язкової вакцинації
Останні новини
18:24
За тиждень пальне на АЗС подорожчало на в середньому на 30 копійок за літр
18:02
Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана
17:51
Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ
17:21
Без банків: платіжна система Нової пошти стала партнером Visa і MasterCard
17:11
фотоУ Румунії побили журналістів і еколога при зйомці фільму про незаконні вирубки лісу
16:49
У Затоці невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є вбитий
16:27
На протесті медиків біля канцелярії прем’єра Польщі пролунав схожий на постріл звук: є загиблий
16:20
фотоВ Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло
15:41
У Нотр-Дамі завершили технічні роботи для початку реставрації після пожежі
15:12
Американська VR Capital оскаржить у ВС недійсність права вимоги до "Укрзалізниці"
Усі новини...