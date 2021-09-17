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У Греції відкрили розслідування проти священника, який закликав не вакцинуватися

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:58

Прокуратура грецького міста Салоніки відкрила розслідування щодо священника, який нібито радив прихожанам церкви не робити щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Розслідування розпочалося після того, як місцевий новинний сайт повідомив про священника.

За свідченням місцевих парафіян та мешканців, священник відмовляється дотримуватися необхідних медичних заходів, таких як носіння маски та дотримання дистанції, і ділить вірян на тих, хто щеплений, і тих, хто ні.

Прокуратура перевірить, чи є його дії підбурюванням до непокори.

Нагадаємо, Греція ввела обов'язкове щотижневе тестування для всіх невакцинованих працівників у спробі підвищити свій рівень вакцинації, який відстає від середнього показника по ЄС.

Співробітникам державного і приватного секторів доведеться платити за щотижневі тести або ж мати при собі свідоцтво про вакцинацію, щоб отримати доступ до свого місця роботи.

Раніше Європейський суд з прав людини відхилив клопотання грецьких медичних працівників щодо застосування тимчасових заходів проти їх обов’язкової вакцинації від COVID-19.

У Греції регулярно відбуваються протести противників вакцинації від коронавірусу.

Теми: Греціявакцинація
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