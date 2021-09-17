Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Греции открыли расследование против священника, призывавшего не вакцинироваться

Пятница, 17 сентября 2021, 16:58

Прокуратура греческого города Салоники открыла расследование священника, который якобы советовал прихожанам церкви не делать прививки против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Расследование началось после того, как местный новостной сайт сообщил о священнике.

По свидетельству местных прихожан и жителей, священник отказывается соблюдать необходимые медицинские меры, такие как ношение маски и соблюдение дистанции, и делит верующих на тех, кто привит, и тех, кто нет.

Прокуратура проверит, являются ли его действия подстрекательством к неповиновению.

Напомним, Греция ввела обязательное еженедельное тестирование для всех невакцинированных работников в попытке повысить свой уровень вакцинации, который отстает от среднего показателя по ЕС.

Ранее Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство греческих медицинских работников о применении временных мер против их обязательной вакцинации от COVID-19.

В Греции регулярно происходят протесты противников вакцинации от коронавируса.

Темы: Грециявакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Уровень заболеваемости COVID превышен почти во всех областях

фотоМужчина развращал 8-летнего ребенка в туалете киевской школы

В Украине снова больше 6 тысяч новых случаев COVID

Оккупанты на Донбассе ранили двух военных ВСУ

Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии

В кафе Харькова застрелился предприниматель

Все новости...
Греция
У греческого острова Самос разбился самолет со свидетелем по делу Нетаньяху
Греция пережила самое жаркое лето за последние 43 года
В Греции полиция применила слезоточивый газ и водометы на акциях против обязательной вакцинации
Последние новости
12:43
Евродепутат: России рано кричать "ура" по поводу "Северного потока-2"
12:26
В Киеве за сутки более 400 случаев COVID и 5 смертей
12:12
Генассамблея ООН рассмотрит вопрос временно оккупированных территорий Украины
12:02
"Собака лает, караван идет": оккупанты в Крыму отреагировали на санкции СНБО
11:41
KSE: госбюджет может недополучить прибыль НБУ
11:27
Польша: в Беларуси есть 10 тысяч мигрантов для "гибридной атаки" против ЕС
10:56
Профильный комитет рекомендовал принять "антиахметивський" законопроект
10:34
Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями
10:13
Уровень заболеваемости COVID превышен почти во всех областях
09:30
фотоМужчина развращал 8-летнего ребенка в туалете киевской школы
Все новости...