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В Греции открыли расследование против священника, призывавшего не вакцинироваться

Пятница, 17 сентября 2021, 16:58

Прокуратура греческого города Салоники открыла расследование священника, который якобы советовал прихожанам церкви не делать прививки против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Расследование началось после того, как местный новостной сайт сообщил о священнике.

По свидетельству местных прихожан и жителей, священник отказывается соблюдать необходимые медицинские меры, такие как ношение маски и соблюдение дистанции, и делит верующих на тех, кто привит, и тех, кто нет.

Прокуратура проверит, являются ли его действия подстрекательством к неповиновению.

Напомним, Греция ввела обязательное еженедельное тестирование для всех невакцинированных работников в попытке повысить свой уровень вакцинации, который отстает от среднего показателя по ЕС.

Ранее Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство греческих медицинских работников о применении временных мер против их обязательной вакцинации от COVID-19.

В Греции регулярно происходят протесты противников вакцинации от коронавируса.

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Темы: Грециявакцинация
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