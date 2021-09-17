Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найбільш прихильні до Росії у Маріуполі та Сєвєродонецьку – опитування

П'ятниця, 17 вересня 2021, 17:23
Найбільш прихильні до Росії у Маріуполі та Сєвєродонецьку – опитування

Найбільш тепло до Росії в Україні ставляться у Сєвєродонецьку, Маріуполі, Одесі, Харкові, а найбільш вороже у Львові.

Джерело: результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"

Деталі: Мешканці сходу та півдня найбільше в Україні тепло ставляться до країни окупанта. Зокрема, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Харкові, Одесі, Запоріжжі.

Водночас, понад 50% українців у 14 містах відповіли, що негативно ставляться до Росії. 

Зокрема, у Києві, Житомирі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Чернігові, Кропивницькому, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську та Львові.  

 

Водночас, до США в Україні прихильніше ставляться на заході країни. Зокрема, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Ужгороді, Луцьку.

Найбільш неприхильні до Сполучених Штатів у містах, які прихильні до Росії: Маріуполі, Сєвєродонецьку, Харкові.  

 

Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно із соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (у Києві та всіх обласних центрах, включаючи Маріуполь у Донецькій області та Сєвєродонецьк у Луганській області).

Опитування проводились шляхом особистих інтерв'ю у будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності у середньому становить 65%. 

Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МаріупольРосіяопитуваннясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада
У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера
За час окупації росіяни знесли 300 будинків у Маріуполі − міськрада
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: