Найбільш прихильні до Росії у Маріуполі та Сєвєродонецьку – опитування

Найбільш тепло до Росії в Україні ставляться у Сєвєродонецьку, Маріуполі, Одесі, Харкові, а найбільш вороже у Львові.

Джерело: результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"

Деталі: Мешканці сходу та півдня найбільше в Україні тепло ставляться до країни окупанта. Зокрема, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Харкові, Одесі, Запоріжжі.

Водночас, понад 50% українців у 14 містах відповіли, що негативно ставляться до Росії.

Зокрема, у Києві, Житомирі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Чернігові, Кропивницькому, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську та Львові.

Водночас, до США в Україні прихильніше ставляться на заході країни. Зокрема, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Ужгороді, Луцьку.

Найбільш неприхильні до Сполучених Штатів у містах, які прихильні до Росії: Маріуполі, Сєвєродонецьку, Харкові.

Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно із соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (у Києві та всіх обласних центрах, включаючи Маріуполь у Донецькій області та Сєвєродонецьк у Луганській області).

Опитування проводились шляхом особистих інтерв'ю у будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності у середньому становить 65%.

Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).