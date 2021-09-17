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Наиболее благосклонны к России в Мариуполе и Северодонецке – опрос

Пятница, 17 сентября 2021, 17:23

Наиболее тепло к России в Украине относятся в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, а наиболее враждебно во Львове.

Источник: результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппой "Рейтинг"

Детали: Жители востока и юга больше всего в Украине тепло относятся к стране оккупанту. В частности, Северодонецке, Мариуполе, Харькове, Одессе, Запорожье.

В то же время, более 50% украинцев в 14 городах ответили, что негативно относятся к России.

В частности, в Киеве, Житомире, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Черновцах, Виннице, Ровно, Чернигове, Кропивницком, Тернополе, Ивано-Франковске и Львове.

 

В то же время, к США в Украине благосклонно относятся на западе страны. В частности, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке.

Наиболее неблагосклонные к Соединенным Штатам в городах, которые благосклонны к России: Мариуполе, Северодонецке, Харькове.

 

Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).

Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

Опрос проведен при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID).

Украинская правда
Темы: МариупольРосcияопроссоциология
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