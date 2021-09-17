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На фінансування партій хочуть виділити рекордні гроші

П'ятниця, 17 вересня 2021, 17:33

Згідно з проєктом Бюджету на 2022 рік, на фінансування парламентських партій хочуть виділити рекордні 886 мільйонів гривень.

Джерело: "Чесно" з посиланням на законопроєкт

Дослівно: "Формула, закладена у законодавстві, є причиною неконтрольованого і нічим необґрунтованого росту обсягів державного фінансування. Причина: прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати. Вона й у гривневому, і в доларовому еквіваленті за останні роки зросла у чотири рази. Якщо парламент не внесе змін до закону, то у 2023 році обсяги державного фінансування зростуть до 956 мільйонів гривень, а у 2024 році перевищать мільярд гривень.

 

Найбільше державного фінансування наступного року отримає партія “Слуга народу” — понад 439 мільйонів гривень. Найменше коштів матиме партія “Батьківщина” — 83 мільйони. “Батьківщина”, хоч і отримала на виборах вищий результат, ніж ЄС та “Голос”, але не отримала додаткового фінансування у вигляді “гендерної” надбавки через домінування чоловіків у прохідній частині її виборчого списку".

 

Довідково: Гроші з бюджету розподіляють виключно між парламентськими партіями.

90% від загального бюджету державного фінансування розподіляється між парламентськими партіями пропорційно до їхнього результату на останніх парламентських виборах.

Ще 10% від загального фонду розподіляють між партіями, які дотримались гендерної квоти (не більше ⅔ представників однієї статі у парламенті). Право на отримання “гендерної” надбавки у цьому скликанні парламенту отримали “Голос” та “Європейська солідарність”. У наступному році це дозволить їм отримати додатково по 44,3 мільйона гривень.

Теми: бюджетВерховна Радаекономіка
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