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На финансирование партий хотят выделить рекордные деньги

Пятница, 17 сентября 2021, 17:33
На финансирование партий хотят выделить рекордные деньги

Согласно проекту Бюджета на 2022 год, на финансирование парламентских партий хотят выделить рекордные 886 млн гривен.

Источник: "Чесно" со ссылкой на законопроект

Дословно: "Формула, заложенная в законодательстве, является причиной неконтролируемого и ничем не обоснованного роста объемов государственного финансирования. Причина: привязка к размеру минимальной заработной платы. Она и в гривневом, и в долларовом эквиваленте за последние годы выросла в четыре раза. Если парламент не внесет изменений в закон, то в 2023 году объемы государственного финансирования возрастут до 956 млн гривен, а в 2024 году превысят миллиард гривен.

 

Больше всего государственного финансирования в следующем году получит партия "Слуга народа" - более 439 млн гривен. Меньше всего средств получит партия "Батькивщина" - 83 миллиона. "Батькивщина", хотя и получила на выборах высокий результат, чем ЕС и "Голос", но не получила дополнительного финансирования в виде "гендерной" надбавки из-за доминирования мужчин в проходной части ее избирательного списка ".

 

Справка: Деньги из бюджета распределяют исключительно между парламентскими партиями.

90% от общего бюджета государственного финансирования распределяется между парламентскими партиями пропорционально их результата на последних парламентских выборах.

Еще 10% от общего фонда распределяются между партиями, которые придерживались гендерной квоты (не более ⅔ представителей одного пола в парламенте). Право на получение "гендерной" надбавки в этом созыве парламента получили "Голос" и "Европейская солидарность". В следующем году это позволит получить дополнительно по 44,3 миллиона гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: бюджетВерховная Радаэкономика
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