Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці відповіли, де їм найкомфортніше живеться

П'ятниця, 17 вересня 2021, 18:36
Українці відповіли, де їм найкомфортніше живеться

За результатами всеукраїнського опитування, найбільше задоволенні якістю проживання мешканці Вінниці, крім того вінничани вважають своє місто найкрасивішим. 

Джерело: результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"

Деталі: Найбільше в Україні задоволені якістю послуг мешканці Вінниці - 3,6 бала із 5.

Наступні у рейтингу Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Маріуполь.

Найменший рейтинг у Херсона, Чернівців та Миколаєва. 

Крім того, вінничани більше за інших вважають своє місто красивим. При цьому найменше своє місто подобається мешканцям Херсона, Дніпра, Миколаєва та Запоріжжя. 

 
 

Крім того, більше за інших мешканці Вінниці вважають своє місто доглянутим та сучасним. 

Також у Вінниці більше за інших задоволені транспортною інфраструктурою, збором сміття, каналізацією, роботою медзакладів, вуличним освітленням, дорогами, роботою спортивних закладів, тощо. 

 
 

Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно із соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (у Києві та всіх обласних центрах, включаючи Маріуполь у Донецькій області та Сєвєродонецьк у Луганській області).

Опитування проводились шляхом особистих інтерв'ю у будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності у середньому становить 65%. 

Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: опитуванняУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
опитування
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Серед американців зросла підтримка надання Україні зброї – опитування
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: