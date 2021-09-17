Українці відповіли, де їм найкомфортніше живеться

За результатами всеукраїнського опитування, найбільше задоволенні якістю проживання мешканці Вінниці, крім того вінничани вважають своє місто найкрасивішим.

Джерело: результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"

Деталі: Найбільше в Україні задоволені якістю послуг мешканці Вінниці - 3,6 бала із 5.

Наступні у рейтингу Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Маріуполь.

Найменший рейтинг у Херсона, Чернівців та Миколаєва.

Крім того, вінничани більше за інших вважають своє місто красивим. При цьому найменше своє місто подобається мешканцям Херсона, Дніпра, Миколаєва та Запоріжжя.

Крім того, більше за інших мешканці Вінниці вважають своє місто доглянутим та сучасним.

Також у Вінниці більше за інших задоволені транспортною інфраструктурою, збором сміття, каналізацією, роботою медзакладів, вуличним освітленням, дорогами, роботою спортивних закладів, тощо.

Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно із соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (у Києві та всіх обласних центрах, включаючи Маріуполь у Донецькій області та Сєвєродонецьк у Луганській області).

Опитування проводились шляхом особистих інтерв'ю у будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності у середньому становить 65%.

Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).