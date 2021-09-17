Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українці відповіли, де їм найкомфортніше живеться

П'ятниця, 17 вересня 2021, 18:36

За результатами всеукраїнського опитування, найбільше задоволенні якістю проживання мешканці Вінниці, крім того вінничани вважають своє місто найкрасивішим. 

Джерело: результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"

Деталі: Найбільше в Україні задоволені якістю послуг мешканці Вінниці - 3,6 бала із 5.

Наступні у рейтингу Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Маріуполь.

Найменший рейтинг у Херсона, Чернівців та Миколаєва. 

Крім того, вінничани більше за інших вважають своє місто красивим. При цьому найменше своє місто подобається мешканцям Херсона, Дніпра, Миколаєва та Запоріжжя. 

 
 

Крім того, більше за інших мешканці Вінниці вважають своє місто доглянутим та сучасним. 

Також у Вінниці більше за інших задоволені транспортною інфраструктурою, збором сміття, каналізацією, роботою медзакладів, вуличним освітленням, дорогами, роботою спортивних закладів, тощо. 

 
 

Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно із соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (у Києві та всіх обласних центрах, включаючи Маріуполь у Донецькій області та Сєвєродонецьк у Луганській області).

Опитування проводились шляхом особистих інтерв'ю у будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності у середньому становить 65%. 

Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Українська правда
Теми: опитуванняУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду

У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу

В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі

Рівень захворюваності на COVID перевищено майже у всіх областях

фотоЧоловік розбещував 8-річну дитину в туалеті київської школи

В Україні знову більше 6 тисяч нових випадків COVID

Усі новини...
опитування
Найбільш прихильні до Росії у Маріуполі та Сєвєродонецьку – опитування
Хмельницький очолив рейтинг довіри до місцевої влади, Київ 15-й
Підтримка Байдена впала до найнижчого рівня за час його президентства – опитування Reuters
Останні новини
14:16
Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду
14:03
У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу
13:46
Зростання цін на нерухомість сповільнилося – рейтинг
13:30
схемиУ неділю в Києві зміниться маршрут деяких автобусів і тролейбусів
13:08
В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі
12:58
Ужгородського посадовця підозрюють у недбалості: більше мільйона гривень збитків
12:43
Євродепутат: Росії рано кричати "ура" з приводу "Північного потоку-2"
12:26
У Києві за добу більше 400 випадків COVID і 5 смертей
12:12
Генасамблея ООН розгляне питання тимчасово окупованих територій України
12:02
"Собака гавкає, караван іде": окупанти в Криму відреагували на санкції РНБО
Усі новини...