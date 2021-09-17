Украинцы ответили, где им лучше всего живется

По результатам всеукраинского опроса, больше всего удовлетворены качеством проживания жители Винницы, кроме того жители считают свой город самым красивым.

Источник: результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппой "Рейтинг"

Детали: Больше всего в Украине довольны качеством услуг жители Винницы - 3,6 балла из 5.

Следующие в рейтинге Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий, Мариуполь.

Наименьший рейтинг у Херсона, Черновцов и Николаева.

Кроме того, жители Винницы больше других считают свой город красивым. При этом меньше всего родной город нравится жителям Херсона, Днепра, Николаева и Запорожья.

Кроме того, больше других жители Винницы считают свой город ухоженным и современным.

Также в Виннице больше других довольны транспортной инфраструктурой, сбором мусора, канализацией, работой медучреждений, уличным освещением, дорогами, работой спортивных учреждений и тому подобное.

Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).

Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

Опрос проведен при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID).