В Європарламенті закликали перевірити "Газпром" на причетність до зростання цін на газ

Група євродепутатів від різних політичних груп в Європейському парламенті закликала Європейську комісію розслідувати роль "Газпрому" в стрибку цін на природний газ, заявивши, що вони підозрюють маніпулювання ринком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Понад 40 євродепутатів направили лист Єврокомісії, в якому заявили, що недавні дії контрольованого державою російського експортера газу викликають підозри в навмисних спробах використовувати ціни на енергоносії для політичного тиску на Європу.

"Ми закликаємо Європейську комісію терміново почати розслідування можливих навмисних маніпуляцій на ринку з боку "Газпрому" і потенційного порушення правил конкуренції ЄС", - заявили законодавці в листі.

Представник "Газпрому" Сергій Купріянов заявив, що компанії "необхідно проконсультуватися зі своїми юристами" з приводу претензій євродепутатів.

В окремому коментарі на онлайн-засіданні Міжнародного бізнес-конгресу в п'ятницю генеральний директор "Газпрому" Алєксєй Міллер заявив, що Європі загрожує початок зимового опалювального сезону з недозаповненими сховищами газу.

"Через це ми бачимо, що ціни в Європі вже побили всі можливі рекорди, і, можливо, навіть ті, які вже досягнуті, будуть побиті в найближчому майбутньому", - сказав він.

Через перебої в поставках вартість енергоносіїв в Європі досягла рекордного рівня, що призвело до скорочення прибутків деяких промислових гігантів континенту і загрозу підриву відновлення економіки регіону. За даними Міжнародного енергетичного агентства, ціни на газ в цьому році зросли більш ніж в три рази і можуть продовжувати рости в найближчі тижні.

Відсутність експорту з Росії, яка поповнює свої власні виснажені сховища, є однією з причин того, що європейські газові сховища менш заповнені, ніж зазвичай, в цю пору року. Поставки на континент також були обмежені польовим обслуговуванням в Норвегії, в той час як доступність вантажів зрідженого природного газу була обмежена зупинкою заводів в США через урагани.

В якості підстави для своїх звинувачень законодавці ЄС послалися на зупинку "Газпромом" деяких виробництв, нездатність компанії забезпечити транспортні потужності по існуючих трубопроводах і його відмову гарантувати влітку додаткові обсяги поставок для заповнення європейських сховищ.

Європейська комісія підтвердила в п'ятницю, що отримала лист, але утрималася від коментарів з приводу будь-яких можливих дій.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу "Північний потік-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.