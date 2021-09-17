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В Европарламенте призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ

Пятница, 17 сентября 2021, 20:05

Группа евродепутатов от разных политических групп в Европейском парламенте призвала Европейскую комиссию расследовать роль "Газпрома" в скачке цен на природный газ, заявив, что они подозревают манипулирование рынком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Более 40 евродепутатов направили письмо Еврокомиссии, в которым заявили, что недавние действия контролируемого государством российского экспортера газа вызывают подозрения в преднамеренных попытках использовать цены на энергоносители для оказания политического давления на Европу.

"Мы призываем Европейскую комиссию срочно начать расследование возможных преднамеренных манипуляций на рынке со стороны "Газпрома" и потенциального нарушения правил конкуренции ЕС", - заявили законодатели в письме.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компании "необходимо проконсультироваться со своими юристами" по поводу претензий евродепутатов.

В отдельном комментарии на онлайн-заседании Международного бизнес-конгресса в пятницу генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Европе грозит начало зимнего отопительного сезона с недозаполненными хранилищами газа.

"Из-за этого мы видим, что цены в Европе уже побили все возможные рекорды, и, возможно, даже те, которые уже достигнуты, будут побиты в ближайшем будущем", - сказал он.

Из-за перебоев в поставках стоимость энергоносителей в Европе достигла рекордного уровня, что привело к сокращению прибылей некоторых промышленных гигантов континента и угрозе подрыва восстановление экономики региона. По данным Международного энергетического агентства, цены на газ в этом году выросли более чем в три раза и могут продолжать расти в ближайшие недели.

Отсутствие экспорта из России, которая пополняет свои собственные истощенные хранилища, является одной из причин того, что европейские газовые хранилища менее заполнены, чем обычно, в это время года. Поставки на континент также были ограничены полевым обслуживанием в Норвегии, в то время как доступность грузов сжиженного природного газа была ограничена остановкой заводов в США из-за ураганов.

В качестве основания для своих обвинений законодатели ЕС сослались на остановку "Газпромом" некоторых производств, неспособность компании обеспечить транспортные мощности по существующим трубопроводам, и его отказ гарантировать летом дополнительные объемы поставок для заполнения европейских хранилищ.

Европейская комиссия подтвердила в пятницу, что получила письмо, но воздержалась от комментариев по поводу каких-либо возможных действий.

Напомним, "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

Украинская правда
Темы: ЕСгаз
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