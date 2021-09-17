З Кабула вилетів рейс зі 170 громадянами США та країн Європи

Третій чартерний рейс, який доставляє мирних жителів з Афганістану в Катар після виведення військ США в минулому місяці, вилетів в п'ятницю з близько 170 пасажирами на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Катару заявив, що на борту знаходяться іноземні громадяни з Бельгії, Великобританії, Хорватії, Німеччини, Нідерландів та Італії, а також США.

За словами чиновника, пасажири були доставлені в аеропорт Кабула катарським конвоєм після того, як була досягнута домовленість про безпечний прохід з талібами.

У Досі пасажири спочатку будуть проживати в комплексі, який приймає афганців та інших евакуйованих.

Катар став ключовою ланкою між Заходом і Талібаном. Держава Перської затоки є близьким союзником США, на його території розміщується найбільша американська військова база на Близькому Сході, а з 2013 року тут знаходиться політичний офіс Талібану.

Нагадаємо, перший комерційний рейс з Кабула вилетів 9 вересня і Qatar Airways вивезли понад сто людей, серед яких було двоє українців.

МЗС повідомляло, що евакуації з Афганістану чекають 159 українців, вони не належать до груп ризику.