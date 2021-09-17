Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Кабула вылетел рейс со 170 гражданами США и стран Европы

Пятница, 17 сентября 2021, 21:15

Третий чартерный рейс, доставляющий мирных жителей из Афганистана в Катар после вывода войск США в прошлом месяце, вылетел в пятницу с около 170 пассажирами на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель Катара заявил, что на борту находятся иностранные граждане из Бельгии, Великобритании, Хорватии, Германии, Нидерландов и Италии, а также США.

По словам чиновника, пассажиры были доставлены в аэропорт Кабула катарским конвоем после того, как была достигнута договоренность о безопасном проходе с талибами.

В Дохе пассажиры сначала будут проживать в комплексе, который принимает афганцев и других эвакуированных.

Катар стал ключевым звеном между Западом и Талибаном. Государство Персидского залива является близким союзником США, на его территории размещается крупнейшая американская военная база на Ближнем Востоке, а с 2013 года здесь находится политический офис Талибана.

Напомним, первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них - иностранцы, среди них было и двое украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: