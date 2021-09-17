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Из Кабула вылетел рейс со 170 гражданами США и стран Европы

Пятница, 17 сентября 2021, 21:15

Третий чартерный рейс, доставляющий мирных жителей из Афганистана в Катар после вывода войск США в прошлом месяце, вылетел в пятницу с около 170 пассажирами на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель Катара заявил, что на борту находятся иностранные граждане из Бельгии, Великобритании, Хорватии, Германии, Нидерландов и Италии, а также США.

По словам чиновника, пассажиры были доставлены в аэропорт Кабула катарским конвоем после того, как была достигнута договоренность о безопасном проходе с талибами.

В Дохе пассажиры сначала будут проживать в комплексе, который принимает афганцев и других эвакуированных.

Катар стал ключевым звеном между Западом и Талибаном. Государство Персидского залива является близким союзником США, на его территории размещается крупнейшая американская военная база на Ближнем Востоке, а с 2013 года здесь находится политический офис Талибана.

Напомним, первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них - иностранцы, среди них было и двое украинцев.

Темы: Афганистан
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