Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У кафе Харкова застрелився підприємець

Субота, 18 вересня 2021, 00:58
Фото: НП

У Харкові у вбиральні закладу харчування застрелився підприємець, за місцем проживання він залишив передсмертну записку.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "Повідомлення про те, що чоловік застрелився в кафе, розташованому на проспекті Незалежності у місті Харкові, надійшло до поліції о 14:18 (17 вересня – ред.) зі служби 102".

"Попередньо з’ясовано, що чоловік 1965 року народження, підприємець у ресторанному бізнесі, здійснив постріл собі в голову з помпової рушниці.

Зброя офіційно зареєстрована на покійного. За місцем мешкання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне".

 

Деталі: Слідчо-оперативна група встановлює усі обставини події.

Також відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Харківнадзвичайна подія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna

відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві

фотоУкраїна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Афганістан: таліби дозволили вчитися у школах лише хлопцям

Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана

Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ

Усі новини...
Харків
У Харкові запустять виробництво китайської вакцини "CoronaVac"
Марш KharkivPride пройшов майже без ексцесів 
У Харкові викрили медзаклад, який продавав підроблені результати ПЛР-тестів
Останні новини
02:21
ВіДЕОТуристи місії SpaceX повернулися на Землю
01:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на сирійський газопровід
00:46
Двоє людей загинули в серії вибухів в афганському Джелалабаді
23:52
Більше ста афганських журналістів просять у міжнародної спільноти допомоги
23:23
Окупанти в Криму висунули нові "звинувачення" політв'язню Ахтемову – адвокат
22:34
Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna
21:44
фото, відеоКанатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів
21:27
відеоПротести коронаскептиків у Австралії: сотні затриманих та постраждалі поліцейські
20:41
фотоУкраїна виборола 4 "золота" на чемпіонаті світу з веслування
20:00
відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві
Усі новини...