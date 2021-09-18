У кафе Харкова застрелився підприємець
У Харкові у вбиральні закладу харчування застрелився підприємець, за місцем проживання він залишив передсмертну записку.
Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області
Дослівно: "Повідомлення про те, що чоловік застрелився в кафе, розташованому на проспекті Незалежності у місті Харкові, надійшло до поліції о 14:18 (17 вересня – ред.) зі служби 102".
"Попередньо з’ясовано, що чоловік 1965 року народження, підприємець у ресторанному бізнесі, здійснив постріл собі в голову з помпової рушниці.
Зброя офіційно зареєстрована на покійного. За місцем мешкання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне".
Деталі: Слідчо-оперативна група встановлює усі обставини події.
Також відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.