У кафе Харкова застрелився підприємець

У Харкові у вбиральні закладу харчування застрелився підприємець, за місцем проживання він залишив передсмертну записку.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "Повідомлення про те, що чоловік застрелився в кафе, розташованому на проспекті Незалежності у місті Харкові, надійшло до поліції о 14:18 (17 вересня – ред.) зі служби 102".

"Попередньо з’ясовано, що чоловік 1965 року народження, підприємець у ресторанному бізнесі, здійснив постріл собі в голову з помпової рушниці.

Зброя офіційно зареєстрована на покійного. За місцем мешкання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне".

Деталі: Слідчо-оперативна група встановлює усі обставини події.

Також відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.