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В кафе Харькова застрелился предприниматель

Суббота, 18 сентября 2021, 00:58
Фото: НП

В Харькове в туалете заведения питания застрелился предприниматель, по месту жительства он оставил предсмертную записку.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "Сообщение о том, что мужчина застрелился в кафе, расположенном на проспекте Независимости в городе Харькове, поступило в полицию в 14:18 (17 сентября – ред.) из службы 102".

"Предварительно установлено, что мужчина 1965 года, предприниматель в ресторанном бизнесе, выстрелил себе в голову из помпового ружья.

Оружие официально зарегистрировано на покойного. По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное".

 

Детали: Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Также сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Харьковчрезвычайное происшествие
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