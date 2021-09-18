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Зрив багатомільярдної оборонної угоди: Франція відкликає послів зі США та Австралії

Субота, 18 вересня 2021, 02:10
Жан-Ів Ле Дріан, Аljazeera

Франція заявила, що відкликає своїх послів у Сполучених Штатах та Австралії після того, як Канберра відмовилась від угоди з Францією з розробки підводних човнів на 40 мільярдів доларів.

Джерело: Радіо Свобода, ВВС

Деталі: Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив 17 вересня, що цей крок "виправданий винятковою серйозністю заяв", зроблених Австралією та США напередодні.

У своїй заяві Ле Дріан назвав "неприйнятною поведінкою" скасування Австралією великого контракту на покупку французьких звичайних підводних човнів на користь атомних підводних човнів, побудованих за американською технологією.

За словами Ле Дріана, посли були відкликані для консультацій на прохання президента Еммануеля Макрона. Макрон публічно не коментував цього питання.

Передісторія:

  • Франція у четвер звинуватила президента США Джо Байдена у тому, що він завдав їй удару в спину і поводився, як його попередник Дональд Трамп.

Теми: ФранціяСШААвстралія
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