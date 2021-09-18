Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии

Франция заявила, что отзывает своих послов в США и Австралии после того, как Канберра отказалась от соглашения с Францией по разработке подводных лодок на 40 млрд долларов.

Источник: Радио Свобода, ВВС

Детали: Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил 17 сентября, что этот шаг "оправдан исключительной серьезностью заявлений", сделанных Австралией и США накануне.

В своем заявлении Ле Дриан назвал "неприемлемым поведением" отмену Австралией крупного контракта на покупку французских обычных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок, построенных по американской технологии.

По словам Ле Дриана, послы были отозваны для консультаций по просьбе президента Эммануэля Макрона. Макрон публично не комментировал этого вопроса.

Предыстория:

Франция в четверг обвинила президента США Джо Байдена в том, что он нанес ей удар в спину и вел себя как его предшественник Дональд Трамп.