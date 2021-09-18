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Жіноче міністерство в Афганістані замінили відомством релігійної пропаганди – ЗМІ

Субота, 18 вересня 2021, 02:59
Жіноче міністерство в Афганістані замінили відомством релігійної пропаганди – ЗМІ
Фото: see.news

Імовірно, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який колись дотримувався суворих релігійних доктрин.

Джерело: ВВС

Деталі: У п'ятницю вивіску Міністерства замінили на Міністерство пропаганди чеснот і запобігання порокам.

Відео у соціальних мережах показують жінок, які працювали в офісах і які закликають талібів дозволити їм повернутися до роботи.

Під час правління талібів у 1990-х роках міністерство запровадило жорсткі ісламські правила та жорсткі обмеження щодо жінок.

За останні 20 років афганські жінки боролися і отримали ряд основних прав, але зараз є побоювання, що новий тимчасовий уряд "Талібану" стримує прогрес.

Раніше Міністерство пропаганди чеснот і запобігання порокам відповідало за розгортання на вулицях так званої поліції моралі для забезпечення суворого тлумачення ісламського релігійного законодавства, відомого як шаріат.

Стало відомо про побиття жінок, які нібито були одягнені "нескромно", або які були на вулиці без супроводу чоловіка.

Дівчатам не дозволяли навчатись у початковій школі – цю норму зараз, як повідомляється, знову запроваджено.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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