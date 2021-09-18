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Женское министерство в Афганистане заменили ведомством религиозной пропаганды – СМИ

Суббота, 18 сентября 2021, 02:59
Фото: see.news

Вероятно, талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.

Источник: ВВС

Детали: В пятницу вывеску Министерства заменили на вывеску Министерства пропаганды добродетели и предотвращения пороков.

Видео в социальных сетях показывают женщин, которые работали в офисах и призывающих талибов позволить им вернуться к работе.

Во время правления талибов в 1990-х годах министерство ввело жесткие исламские правила и жесткие ограничения в отношении женщин.

За последние 20 лет афганские женщины боролись и получили ряд основных прав, но сейчас есть опасения, что новое временное правительство "Талибана" сдерживает прогресс.

Ранее Министерство пропаганды добродетели и предотвращения пороков отвечало за развертывание на улицах так называемой полиции нравов для обеспечения строгого толкования исламского религиозного законодательства, известного как шариат.

Стало известно об избиении женщин, которые якобы были одеты "нескромно", или которые были на улице без сопровождения мужчины.

Девушкам не позволяли учиться в начальной школе – эта норма сейчас, как сообщается, вновь введена.

Темы: Афганистан
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