Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Український прапор доставлять на Місяць

Субота, 18 вересня 2021, 04:47

Навесні в рамках космічної місії на Місяць, яку реалізує британська компанія Spacebit, доставлять прапор України.

Джерело: Укроборонпром

Дослівно: "Символічною стане доставка прапора нашої держави, надрукованого на 3D-принтері з українського титану.

Під час його виготовлення було використано спеціальну технологію "зеленого", або безвідходного, виробництва".

Деталі: Насамперед на Місяць відправлять обладнання для дослідження ґрунту, випробування технології відбору зразків, збирання інформації про теплові властивості та магнітне поле тощо.

Спочатку вантаж потрапить до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а згодом – до цікавої для науковців темної плями Oceanus Procellarum  на поверхні небесного тіла.

Датчики, вироблені на українських підприємствах, збиратимуть інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера транслюватиме відеострім з поверхні.

Всі отримані дані будуть доступні вітчизняним науковцям для розвитку космічних програм.

Нагадаємо: Заснована українцем Павлом Танасюком британська компанія Spacebit оголосила про здійснення у 2022 році першої української місії на Місяць під назвою Spacebit Mission One (AB-1 Mission).

Українська правда
Теми: космос
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna

відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві

фотоУкраїна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Афганістан: таліби дозволили вчитися у школах лише хлопцям

Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана

Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ

Усі новини...
космос
"Екіпаж здоровий, щасливий" – SpaceX про перший туристичний космічний політ
"Шеньчжоу-12" відокремився від космічної станції Китаю для повернення на Землю
Почався перший туристичний космічний політ SpaceX
Останні новини
02:21
ВіДЕОТуристи місії SpaceX повернулися на Землю
01:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на сирійський газопровід
00:46
Двоє людей загинули в серії вибухів в афганському Джелалабаді
23:52
Більше ста афганських журналістів просять у міжнародної спільноти допомоги
23:23
Окупанти в Криму висунули нові "звинувачення" політв'язню Ахтемову – адвокат
22:34
Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna
21:44
фото, відеоКанатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів
21:27
відеоПротести коронаскептиків у Австралії: сотні затриманих та постраждалі поліцейські
20:41
фотоУкраїна виборола 4 "золота" на чемпіонаті світу з веслування
20:00
відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві
Усі новини...