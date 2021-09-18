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Український прапор доставлять на Місяць

Субота, 18 вересня 2021, 04:47
Український прапор доставлять на Місяць

Навесні в рамках космічної місії на Місяць, яку реалізує британська компанія Spacebit, доставлять прапор України.

Джерело: Укроборонпром

Дослівно: "Символічною стане доставка прапора нашої держави, надрукованого на 3D-принтері з українського титану.

Під час його виготовлення було використано спеціальну технологію "зеленого", або безвідходного, виробництва".

Деталі: Насамперед на Місяць відправлять обладнання для дослідження ґрунту, випробування технології відбору зразків, збирання інформації про теплові властивості та магнітне поле тощо.

Спочатку вантаж потрапить до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а згодом – до цікавої для науковців темної плями Oceanus Procellarum  на поверхні небесного тіла.

Датчики, вироблені на українських підприємствах, збиратимуть інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера транслюватиме відеострім з поверхні.

Всі отримані дані будуть доступні вітчизняним науковцям для розвитку космічних програм.

Нагадаємо: Заснована українцем Павлом Танасюком британська компанія Spacebit оголосила про здійснення у 2022 році першої української місії на Місяць під назвою Spacebit Mission One (AB-1 Mission).

Українська правда

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Теми: космос
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