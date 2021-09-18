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Украинский флаг доставят на Луну

Суббота, 18 сентября 2021, 04:47
Украинский флаг доставят на Луну

Весной в рамках космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit, доставят флаг Украины.

Источник: Укроборонпром

Дословно: "Символичной станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере с украинского титана.

Во время его изготовления было использовано специальную технологию "зеленого", или безотходного производства".

Детали: Прежде всего, на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбор информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное.

Сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем – до интересного для ученых темного пятна Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.

Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности.

Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.

Напомним: Британская компания, основанная украинцем, осуществит первую украинскую миссию на Луну. 

Украинская правда

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Темы: космос
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