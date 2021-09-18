Чоловік розбещував 8-річну дитину в туалеті київської школи

Оперативники затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні 8-річної дівчинки у вбиральні школи на столичному Лісовому масиві.

Джерело: поліція Києва

Деталі: До чергової частини Деснянського управління поліції звернулась киянка та повідомила, що у школі на проспекті Лісовий відносно її 8-річної доньки невідомий чоловік вчинив розпусні дії.

Як розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Києва Андрій Табала, завдяки записам з камер відеоспостереження правоохоронці менш ніж за добу встановили особу нападника та провели комплекс розшукових заходів.

Пряма мова Табали: "Після опитування потерпілої та свідків ми з’ясували, що під час перерви школярка зайшла до вбиральні, де знаходився невідомий. Залякуючи дитину, чоловік скоїв відносно неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів, які намагались затримати правопорушника, але він втік.

На пошуки зловмисника були направлені одразу всі наряди поліції Києва. Оперативні співробітники столичного главку та Деснянського управління поліції затримали фігуранта на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався покинути територію столиці".

Більше деталей: Киянина, 1971 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а на початку вересня поточного року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України – вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Киянину загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.