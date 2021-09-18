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Мужчина развращал 8-летнего ребенка в туалете киевской школы

Суббота, 18 сентября 2021, 09:30
Мужчина развращал 8-летнего ребенка в туалете киевской школы

Оперативники задержали мужчину, которого подозревают в развращении 8-летней девочки в туалете школы на столичном Лесном массиве.

Источник: полиция Киева

Детали: В дежурную часть Деснянского управления полиции обратилась киевлянка и сообщила, что в школе на проспекте Лесной относительно ее 8-летней дочери неизвестный мужчина совершил развратные действия.

Как рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции Киева Андрей Табала, благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители менее чем за сутки установили личность нападавшего и провели комплекс розыскных мероприятий.

Прямая речь Табалы: "После опроса потерпевшей и свидетелей мы выяснили, что во время перерыва школьница зашла в туалет, где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал.

 

На поиски злоумышленника были направлены сразу все наряды полиции Киева. Оперативные сотрудники столичного главка и Деснянского управления полиции задержали фигуранта на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался покинуть территорию столицы".

Больше деталей: Киевлянина, 1971 года, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в начале сентября текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины – совершение развратных действий в отношении малолетнего.

Сейчас следователи под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Киевлянину грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Украинская правда
Темы: Киевдети
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