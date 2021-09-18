Лукашенко назвав Білосток і Вільнюс білоруськими землями

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями.

Таку заяву він зробив на форумі патріотичних сил на "Мінськ-Арені", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі. Нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі. Що Вільно - це теж білоруське місто, і землі навколо. Ми ж про це не говоримо", - заявив Лукашенко.

"Внутрішньоконфесійна рівновага і міжнаціональна єдність - непорушні основи нашого суспільства. Всі ми, що живуть на цій землі люди, - білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам'ять на всіх. Це є непорушним, це назавжди", - додав Лукашенко.

Лукашенко виступав з нагоди Дня народної єдності - свята, яке в Білорусі відзначається починаючи з цього року 17 вересня, в день нападу СРСР на Польщу в 1939 році, в результаті якого до країни були приєднані території Західної Білорусі.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на ролик МЗС РФ до річниці вторгнення радянських військ у Польщу в 1939 році, в якому Росія просуває своє трактування подій.