Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями.

Такое заявление он сделал на форуме патриотических сил на "Минск-Арене", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли. Что Вильно - это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - заявил Лукашенко.

"Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство - незыблемые основы нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо, это навсегда", - добавил Лукашенко.

Лукашенко выступал по случаю Дня народного единства - праздника, который в Беларуси отмечается начиная с этого года 17 сентября, в день нападения СССР на Польшу в 1939 году, в результате которого к стране были присоединены территории Западной Беларуси.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на ролик МИД РФ к годовщине вторжения советских войск в Польшу в 1939 году, в котором Россия продвигает свою трактовку событий.