Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями

Суббота, 18 сентября 2021, 10:34
фото БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями.

Такое заявление он сделал на форуме патриотических сил на "Минск-Арене", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли. Что Вильно - это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - заявил Лукашенко.

"Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство - незыблемые основы нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо, это навсегда", - добавил Лукашенко.

Лукашенко выступал по случаю Дня народного единства - праздника, который в Беларуси отмечается начиная с этого года 17 сентября, в день нападения СССР на Польшу в 1939 году, в результате которого к стране были присоединены территории Западной Беларуси.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на ролик МИД РФ к годовщине вторжения советских войск в Польшу в 1939 году, в котором Россия продвигает свою трактовку событий.

Темы: ЛукашенкоБеларусьПольшаЛитва
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине почти 4 тісячи новых заражений Covid, заболели сотни детей

Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине

В МИД Франции обвинили США и Австралию в лукавстве из-за нового военного альянса

видеоТуристы миссии SpaceX вернулись на Землю

Исследователи рассказали о преимуществах вакцины Moderna

видео, фотоСтрельба в Затоке: силовики схватили подозреваемого в убийстве

Все новости...
Лукашенко
Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не снимут санкции – Лукашенко
Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд
В Беларуси из учебников истории исключили упоминания об Алексиевич и Шушкевиче
Последние новости
08:53
картаПогода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди
08:17
В Украине почти 4 тісячи новых заражений Covid, заболели сотни детей
08:00
Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине
07:40
На Донбассе — шесть нарушений "тишины", без потерь
07:18
Австралия была "искренняя, открытая и честная" с Францией — министр
06:25
В Facebook отвергли обвинение, что знали о негативном влиянии своих продуктов
05:21
Украина — 17-я в мире по распространенности COVID-19
04:25
В Индонезии убили лидера террористической сети, связанной с ИГИЛ
03:23
В МИД Франции обвинили США и Австралию в лукавстве из-за нового военного альянса
02:21
видеоТуристы миссии SpaceX вернулись на Землю
Все новости...