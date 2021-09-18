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Польща: у Білорусі є 10 тисяч мігрантів для "гібридної атаки" проти ЄС

Субота, 18 вересня 2021, 11:27

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький каже, що на території Білорусі перебувають близько 10 тисяч мігрантів, які можуть наповнити Польщу і Литву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Згідно з нашими даними, в Білорусі є понад 10 тисяч, може, і більше осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно - з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку", - сказав Моравецький на спільній пресконференції з прем'єром Литви Інгрідою Шимоніте.

За його словами, мінський режим здійснює проти Литви і Польщі "провокацію, яка була інспірована в Москві". 

Польський прем'єр також підкреслив важливість боротьби з пропагандою білоруського режиму, щоб не допустити "ефективність політики Александра Лукашенка". "

Тому ми в Брюсселі говоримо в унісон, в унісон говоримо і в ООН, у Вашингтоні", - пояснив Моравецький.

У свою чергу, Шимоніте сказала, що країни охороняють кордон, який є не тільки кордоном Литви або Польщі, а кордоном всього Євросоюзу. 

Прем'єр акцентувала, що Литві доводиться охороняти досить довгу ділянку кордону в порівнянні з розміром країни, так що це "досить серйозний виклик".

Нагадаємо, Україна доставила Литві третю і останню частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 вересня у своєму щорічному зверненні звинуватила  режим Лукашенка у гібридній атаці проти Європейського Союзу з метою його дестабілізації.

Теми: ПольщаБілорусь
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