Польша: в Беларуси есть 10 тысяч мигрантов для "гибридной атаки" против ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит, что на территории Беларуси находятся около 10 тысяч мигрантов, которые могут наполнить Польшу и Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Согласно нашим данным, в Беларуси есть более 10 тысяч, может, и более лиц, перемещенных с Ближнего Востока, в основном - из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", - сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

По его словам, минский режим осуществляет против Литвы и Польши "провокацию, которая была инспирирована в Москве".

Польский премьер также подчеркнул важность борьбы с пропагандой белорусского режима, чтобы не допустить "эффективность политики Александра Лукашенко".

Поэтому мы в Брюсселе говорим в унисон, в унисон говорим и в ООН, в Вашингтоне", - пояснил Моравецкий.

В свою очередь, Шимоните сказала, что страны охраняют границу, который является не только границей Литвы или Польши, а границей всего Евросоюза.

Премьер акцентировала, что Литве приходится охранять довольно длинный участок границы по сравнению с размером страны, так что это "достаточно серьезный вызов".

Напомним, Украина доставила Литве третью и последнюю часть гуманитарной помощи для безопасности потребностей балтийского государства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 15 сентября в своем ежегодном обращении обвинила режим Лукашенко в гибридной атаке против Европейского Союза с целью его дестабилизации.