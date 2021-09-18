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Польша: в Беларуси есть 10 тысяч мигрантов для "гибридной атаки" против ЕС

Суббота, 18 сентября 2021, 11:27
Польша: в Беларуси есть 10 тысяч мигрантов для гибридной атаки против ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит, что на территории Беларуси находятся около 10 тысяч мигрантов, которые могут наполнить Польшу и Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Согласно нашим данным, в Беларуси есть более 10 тысяч, может, и более лиц, перемещенных с Ближнего Востока, в основном - из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", - сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

По его словам, минский режим осуществляет против Литвы и Польши "провокацию, которая была инспирирована в Москве".

Польский премьер также подчеркнул важность борьбы с пропагандой белорусского режима, чтобы не допустить "эффективность политики Александра Лукашенко". 

Поэтому мы в Брюсселе говорим в унисон, в унисон говорим и в ООН, в Вашингтоне", - пояснил Моравецкий.

В свою очередь, Шимоните сказала, что страны охраняют границу, который является не только границей Литвы или Польши, а границей всего Евросоюза.

Премьер акцентировала, что Литве приходится охранять довольно длинный участок границы по сравнению с размером страны, так что это "достаточно серьезный вызов".

Напомним, Украина доставила Литве третью и последнюю часть гуманитарной помощи для безопасности потребностей балтийского государства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 15 сентября в своем ежегодном обращении обвинила режим Лукашенко в гибридной атаке против Европейского Союза с целью его дестабилизации.

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Темы: ПольшаБеларусь
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