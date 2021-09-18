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Євродепутат: Росії рано кричати "ура" з приводу "Північного потоку-2"

Субота, 18 вересня 2021, 12:43

Газопровід "Північний потік-2" ще може стати інвестиційної руїною, а російські крики "ура" з приводу завершення цього проєкту передчасні, вважає депутат Європарламенту від фракції "Зелених" Райнгард Бютікофер.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Будівництво нового трубопроводу було завершено 10 вересня. Згідно з планами, через газопровід щорiчно постачатиметься 55 млрд кубометрів газу з Росії до Німеччини.

Бютікофер, однак, нагадав, що експлуатація "Північного потоку-2" повинна відповідати вимогам європейського законодавства. 

У рамках антимонопольних правил повинен бути забезпечений анбандлінг - відділення діяльності оператора ГТС від видобутку і постачання газу. Російський концерн "Газпром" досі не забезпечив цього у випадку з новим трубопроводом, констатував євродепутат.

Бютікофер також зазначив, що, згідно з європейськими нормами, на закачування газу в трубопровід повинні мати право і треті сторони, але "Газпром" поки не знайшов рішення і в цьому питанні. 

Нарешті, для запуску газопроводу потрібна сертифікація від влади Німеччини, і коли вона буде отримана, теж невідомо.

Навіть якщо Федеральне агентство по мережах і схвалить запуск газопроводу, цей проєкт ще може бути зупинений Єврокомісією. 

Якщо знайдуться серйозні аргументи на користь того, що позитивне рішення федерального агентства суперечить європейському енергетичному законодавству, то новий газопровід ще може перетворитися в "інвестиційну руїну", вважає Бютікофер.

Читайте також колонку Олени Зеркаль щодо ситуації довкола "Північного потоку-2": Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

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