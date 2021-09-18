Евродепутат: России рано кричать "ура" по поводу "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" еще может стать инвестиционной развалиной, а российские крики "ура" по поводу завершения этого проекта преждевременны, считает депутат Европарламента от фракции "Зеленых" Райнхард Бютикофер.

Об этом он сказал в интервью агентству dpa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Строительство нового трубопровода было завершено 10 сентября. Согласно планам, через газопровод ежегодно будет поставляться 55 млрд кубометров газа из России в Германию.

Бютикофер, однако, напомнил, что эксплуатация "Северного потока-2" должна соответствовать требованиям европейского законодательства.

В рамках антимонопольных правил должен быть обеспечен анбандлинг - отделение деятельности оператора ГТС от добычи и поставок газа. Российский концерн "Газпром" пока не обеспечил этого, констатировал евродепутат.

Бютикофер также отметил, что, согласно европейским нормам, на закачку газа в трубопровод должны иметь право и третьи стороны, но "Газпром" пока не нашел решения и в этом вопросе.

Наконец, для запуска газопровода нужна сертификация от властей Германии, и когда она будет получена, тоже неизвестно.

Даже если Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск газопровода, этот проект еще может быть остановлен Еврокомиссией.

Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что положительное решение федерального агентства противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод еще может превратиться в "инвестиционную руину", считает Бютикофер.

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