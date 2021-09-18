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Ужгородського посадовця підозрюють у недбалості: більше мільйона гривень збитків

Субота, 18 вересня 2021, 12:58
Ужгородського посадовця підозрюють у недбалості: більше мільйона гривень збитків
фото uzhhorod.info

Експосадовця міської ради Ужгорода підозрюють у службовій недбалості при продажі землі під майном Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура

Деталі: За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури колишньому директору департаменту міського господарства Ужгородської міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець організував проведення земельних торгів та подальший продаж з аукціону трьох земельних ділянок, начебто вільних від забудови. Фактично ж на них розташований декоративно-бризкальний басейн, що є невід’ємною частиною комплексу Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Формуючи лот, підозрюваний порушив ряд законодавчих вимог і не перевірив можливість включення цих земель до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу. Проігноровано заборону проведення аукціонів щодо земель, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, та вимоги містобудівної документації.

Зазначається, що внаслідок дій посадовця державі в особі Закарпатської обласної ради завдано понад 1,1 млн грн збитків.

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ужгородземля
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