Ужгородського посадовця підозрюють у недбалості: більше мільйона гривень збитків

Експосадовця міської ради Ужгорода підозрюють у службовій недбалості при продажі землі під майном Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура

Деталі: За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури колишньому директору департаменту міського господарства Ужгородської міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець організував проведення земельних торгів та подальший продаж з аукціону трьох земельних ділянок, начебто вільних від забудови. Фактично ж на них розташований декоративно-бризкальний басейн, що є невід’ємною частиною комплексу Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Формуючи лот, підозрюваний порушив ряд законодавчих вимог і не перевірив можливість включення цих земель до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу. Проігноровано заборону проведення аукціонів щодо земель, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, та вимоги містобудівної документації.

Зазначається, що внаслідок дій посадовця державі в особі Закарпатської обласної ради завдано понад 1,1 млн грн збитків.

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.