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Ужгородского чиновника подозревают в халатности: более миллиона гривен убытков

Суббота, 18 сентября 2021, 12:58
Ужгородского чиновника подозревают в халатности: более миллиона гривен убытков
фото uzhhorod.info

Бывшего чиновника городского совета Ужгорода подозревают в служебной халатности при продаже земли под имуществом Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.

Источник: Закарпатская областная прокуратура

Детали: Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры бывшему директору департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, чиновник организовал проведение земельных торгов и последующую продажу с аукциона трех земельных участков, якобы свободных от застройки. Фактически же на них расположен декоративно-брызгальный бассейн, который является неотъемлемой частью комплекса Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.

Формируя лот, подозреваемый нарушил ряд законодательных требований и не проверил возможность включения этих земель в перечень объектов коммунальной собственности города, подлежащих продаже. Проигнорирован запрет проведения аукционов по землям, которые используют предприятия в сфере культуры и искусства, и требования градостроительной документации.

Отмечается, что в результате действий чиновника государству в лице Закарпатского областного совета нанесено более 1,1 млн грн убытков.

Досудебное расследование продолжается, его осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Закарпатской области ДВР Нацполиции.

Темы: Ужгородземля
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