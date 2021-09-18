В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі

Українська туристка, яка зірвалась у море зі скелі в Іспанії, роблячи селфі, померла в лікарні через серйозні травми.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда".

"Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - заявили в МЗС.

Інцидент стався 14 вересня. Українська туристка під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм зірвалася у море з висоти близько 30 метрів.

Рятувальники зуміли витягнути дівчину з води незважаючи на бурхливі хвилі і провели перші реанімаційні заходи, пізніше медики медики відновили життєво важливі функції постраждалої, але у лікарні вона померла.

Міська рада Бенідорма не має відомостей про подібні інциденти на цьому оглядовому майданчику, одному з місць, де щороку збираються десятки тисяч туристів.