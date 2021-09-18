Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Испании скончалась украинка, которая сорвалась со скалы во время селфи

Суббота, 18 сентября 2021, 13:08
ФОТО С САЙТА: LIFEINBENIDORM.COM

Украинская туристка, которая сорвалась в море со скалы в Испании, делая селфи, умерла в больнице через серьезные травмы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей", - заявили в МИД.

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

Спасатели сумели вытащить девушку из воды несмотря на бурные волны и провели первые реанимационные меры, позже медики медики восстановили жизненно важные функции пострадавшей, но в больнице она скончалась.

Городской совет Бенидорма не имеет сведений о подобных инцидентах на этой смотровой площадке, одном из мест, где ежегодно собираются десятки тысяч туристов.

Темы: Испания
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине почти 4 тісячи новых заражений Covid, заболели сотни детей

Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине

В МИД Франции обвинили США и Австралию в лукавстве из-за нового военного альянса

видеоТуристы миссии SpaceX вернулись на Землю

Исследователи рассказали о преимуществах вакцины Moderna

видео, фотоСтрельба в Затоке: силовики схватили подозреваемого в убийстве

Все новости...
Испания
Украинская туристка в Испании при попытке сделать селфи сорвалась со скалы в море – СМИ
В Испании на шестой день взяли под контроль пожар, выжегший почти 10 000 гектаров
6 дней пожара в Испании: эвакуированые начинают возвращаться домой
Последние новости
08:53
картаПогода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди
08:17
В Украине почти 4 тісячи новых заражений Covid, заболели сотни детей
08:00
Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине
07:40
На Донбассе — шесть нарушений "тишины", без потерь
07:18
Австралия была "искренняя, открытая и честная" с Францией — министр
06:25
В Facebook отвергли обвинение, что знали о негативном влиянии своих продуктов
05:21
Украина — 17-я в мире по распространенности COVID-19
04:25
В Индонезии убили лидера террористической сети, связанной с ИГИЛ
03:23
В МИД Франции обвинили США и Австралию в лукавстве из-за нового военного альянса
02:21
видеоТуристы миссии SpaceX вернулись на Землю
Все новости...