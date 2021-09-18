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У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу

Субота, 18 вересня 2021, 14:03
У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу
фото ДСНС

У Кривому Розі троє працівників КП "Кривбасводоканал" загинули під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Джерело: Криворізьке районне управління поліції, джерело УП, ДСНС Дніпропетровської області 

Дослівно поліція: "Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло до насосу".

Деталі: За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Разом з тим, джерело УП в правоохоронних органах повідомило, що 18 вересня о 10:10 в селищі Радушне Криворізького району в каналізаційному колодязі знайдено мертвими трьох робітників комунального підприємства "Кривбасводоканал". За словами джерела, за попередніми даними, вони отруїлися парами аміаку.

Пізніше в ДСНС Дніпропетровської області повідомили, що в суботу о 10:08 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від диспетчера КП "Кривбасводоканал" про те, що на вулиці Нікопольське шосе в місті Кривий Ріг, на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійнику та не відповідають.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіла без ознак життя знаходяться в конструкції горизонтального відстійнику на глибині 6 метрів.

Надзвичайники за допомогою драбини спустились на дно відстійника та за допомогою мотузки підняли тіла загиблих чоловіків 1962, 1982 та 1978 років народження.

Українська правда
Теми: Кривий Ріг
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