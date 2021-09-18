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В Кривом Роге погибли трое работников КП: затянуло в насос

Суббота, 18 сентября 2021, 14:03
В Кривом Роге погибли трое работников КП: затянуло в насос
фото ГСЧС

В Кривом Роге трое работников одного из предприятий погибли во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Источник: Криворожское районное управление полиции, источник УП, ГСЧС Днепропетровской области

Дословно полиция: "Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос".

Детали: По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Вместе с тем, источник УП в правоохранительных органах сообщил, что 18 сентября в 10:10 в поселке Радушное Криворожского района в канализационном колодце найдены мертвыми трое рабочих коммунального предприятия "Кривбассводоканал". По словам источника, по предварительным данным, они отравились парами аммиака.

Позже в ГСЧС Днепропетровской области сообщили, что в субботу в 10:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение от диспетчера КП "Кривбассводоканал" о том, что на улице Никопольское шоссе в городе Кривой Рог, на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

Спасатели с помощью лестницы спустились на дно отстойника и с помощью веревки подняли тела погибших мужчин 1962, 1982 и 1978 гг рождения.

Украинская правда
Темы: Кривой Рог
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