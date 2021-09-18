Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду

Латвія внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство України у Латвії.

З суботи 18 вересня правила в’їзду до Латвії без поважної причини для українців змінюються.

В’їзд, в тому числі з метою туризму, дозволено лише громадянам України, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному додатку "Дія" з QR-кодом для їх перевірки та є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці.

У разі некоректного відображення інформації при спробі сканування QR-коду варто перезавантажити/оновити сертифікат про вакцинацію у додатку Дія, наголосило посольство.

Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv.

В разі відсутності відповідних сертифікатів, в’їзд до Латвії дозволено визначеним категоріям громадян України, які наведені у повідомленні посольства.

Латвія відкрила кордони для українських громадян, у тому числі з метою туризму, в середині липня. З того часу для в’їзду до Латвії необхідно було надати негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, або сертифікат про вакцинацію.