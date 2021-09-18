Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Латвия внесла Украину в список риска и изменила правила въезда

Суббота, 18 сентября 2021, 14:16

Латвия внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Латвии.

С субботы 18 сентября правила въезда в Латвию без уважительной причины для украинцев меняются.

Въезд, в том числе с целью туризма, разрешен только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дия" с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике.

В случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода стоит перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении Дия, отметило посольство.

Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv.

В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешен определенным категориям граждан Украины, которые приведены в сообщении посольства.

Латвия открыла границы для украинских граждан, в том числе с целью туризма, в середине июля. С тех пор для въезда в Латвию необходимо было предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, или сертификат о вакцинации.

Темы: Латвия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Франция: скандал с подводными лодками повлияет на стратегическую концепцию НАТО

фотоВ Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ

В Украине почти 4 тысячи новых заражений Covid, заболели сотни детей

Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине

Австралия была "искренняя, открытая и честная" с Францией — министр

В МИД Франции обвинили США и Австралию в лукавстве из-за нового военного альянса

Все новости...
Латвия
Трое военных пострадали во время международных военных учений в Латвии
Латвия признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации
В Латвии непривитых депутатов будут пускать в сессионный зал только с тестами
Последние новости
10:43
видеоВ Испании 25 тысяч человек собрались на вечеринку, несмотря на запрет
10:38
Укрзализныця о долге VR Global: готовы платить, но не дважды
10:18
Франция: скандал с подводными лодками повлияет на стратегическую концепцию НАТО
10:06
Непогода бушевала в трех областях, 32 населенных пункта – без электрики
09:21
фотоВ Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ
09:05
В Украине уже сделали 11,4 млн прививок против Covid
08:53
картаПогода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди
08:17
В Украине почти 4 тысячи новых заражений Covid, заболели сотни детей
08:00
Главные новости субботы и ночи: SpaceX, заболеваемость COVID в Украине
07:40
На Донбассе — шесть нарушений "тишины", без потерь
Все новости...