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В Україну йде похолодання і дощі

Субота, 18 вересня 2021, 14:42

У неділю в більшості регіонів очікуються дощі, температура повітря знизиться.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

 

Деталі: 19 вересня у західних, Вінницькій та Житомирській областях невеликі дощі, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-10°, вдень 7-12°, на Закарпатті до 16°.

Вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях помірний дощ. На решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, на півдні та сході країни 19-24°.

У понеділок, 20 вересня, невеликий, місцями помірний дощ, у південно-західній частині без опадів. Температура вночі 5-10°, у південно-східній частині 9-14°; вдень у західних і північних областях 7-12°, у центральних областях 11-16°, на решті території 15-20°.

 

Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 20 вересня невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 10-12°.

18 вересня о 8.00 температура води була в Чорному й Азовському морях 18-21°, у Дніпрі в межах Києва 19°.

Теми: погода
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