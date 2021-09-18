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В Украину идет похолодание и дожди

Суббота, 18 сентября 2021, 14:42

В воскресенье в большинстве регионов ожидаются дожди, температура воздуха снизится.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

 

Детали: 19 сентября в западных, Винницкой и Житомирской областях небольшие дожди, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-10°, днем 7-12°, в Закарпатье до 16°.

Ночью на Левобережье, днем в восточных областях умеренный дождь. На остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, днем 13-18°, на юге и востоке страны 19-24°.

В понедельник, 20 сентября, небольшой, местами умеренный дождь, в юго-западной части без осадков. Температура ночью 5-10°, в юго-восточной части 9-14°; днем в западных и северных областях 7-12°, в центральных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°.

 

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 20 сентября небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 10-12°.

18 сентября в 8.00 температура воды была в Черном и Азовском морях 18-21°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Темы: погода
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