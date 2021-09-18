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Молдова висловила жаль РФ через відкриття дільниць у Придністров’ї

Субота, 18 вересня 2021, 15:01
Молдова висловила жаль РФ через відкриття дільниць у Придністров’ї

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови висловило жаль у зв'язку з тим, що російська сторона має намір відкрити 19 вересня 27 дільниць у Придністров'ї, незважаючи на незгоду молдовської влади. 

Про це пише молдовське видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначили в міністерстві, відкриття дільниць на неконтрольованій молдовською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдовською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови і двосторонньої правової бази", - йдеться в повідомленні міністерства, опублікованому 18 вересня.

Посольство РФ в Молдові звернулося до відомства з проханням організувати проведення виборів на території країни. Влада Молдови заявила, що немає ніяких перешкод для відкриття виборчих дільниць в населених пунктах, що перебувають під контролем конституційних властей Молдови.

У той же час міністерство звернулося до російської сторони з проханням утриматися від відкриття 27 виборчих дільниць в придністровському регіоні, оскільки там неможливо забезпечити необхідні умови безпеки для голосування.

Попри це, у Придністров'ї 17 вересня відкрили чотири виборчі дільниці.

18 вересня на дільниці в Тирасполі проголосував глава регіону Вадим Красносельський.

Завтра, 19 вересня, в Придністров'ї планують відкрити 27 дільниць.

Також російські громадяни, які проживають у Молдові, можуть проголосувати на дільницях в Кишиневі, Бельцях, Комраті, Кагулі.

Нагадаємо, ​​Україна підготувала новий пакет санкцій за російські "вибори" на окупованих територіях. Під санкції потраплять усі причетні до проведення "виборів" у Держдуму Росії на окупованих територіях Донбасу та Криму, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

У Росії 17-19 вересня проходять вибори у Думу.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваРосіявибори
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