Україна підготувала новий пакет санкцій: за російські "вибори" на окупованих територіях

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що під санкції України потраплять усі причетні до проведення "виборів" у Держдуму Росії на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Джерело: Данілов під час брифінгу після засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "У нас було дві доповіді – голови Служби безпеки Івана Баканова. Переважна більшість санкцій стосується питання, яке сьогодні є на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей, - це "вибори" в так звану Державну думу РФ.

Ми впевнені, що на цих територіях РФ не має права проводити вибори.

Тому усі учасники цього процесу – члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, спостерігачі, які є офіційними особами – усі вони будуть під санкціями нашої країни.

Ми сьогодні відпрацювали перший список цих осіб, які представили нам відповідні органи. До усіх без винятку осіб санкції, які є у нас є, в повному обсязі будуть найближчим часом указом президента застосовані.

Крім того, ми хочемо попередити усіх іноземних громадян, які мають бажання брати участь в цьому фарсі на території Донецької і Луганської області та на території Криму.

Якщо вони там з’являться у якості офіційних спостерігачів під час виборів, незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи будуть іншими посадовими особами, ми попереджаємо, вони обов’язково будуть під санкціями нашої країни.

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, Данілов розповів, що під санкціями станом на зараз 53 члени територіальних виборчих комісій, 33 кандидати у Держдуму РФ.

Зазначається, що цей санкційний перелік доповнюється.

Данілов нагадав, що усі підсанкційні особи не зможуть перетинати кордон України, а також користуватися майном на території нашої держави.

Передісторія: