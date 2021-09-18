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У Нотр-Дамі завершили технічні роботи для початку реставрації після пожежі

Субота, 18 вересня 2021, 15:41
Фото leparisien.fr

У Парижі завершили роботи з укріплення собору Нотр-Дам, що дозволить почати реставрацію храму через два роки після масштабної пожежі. 

Про це повідомила державна агенція, яка опікується роботами, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Незабаром після пожежі в квітні 2019 року президент Еммануель Макрон заявив, що собор, побудований в XII столітті, буде відновлений. Пізніше він пообіцяв відкрити його для прихожан до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.

Заключний етап зусиль щодо гарантування безпеки конструкції собору включав зміцнення пошкоджених вогнем склепінь гігантськими дерев'яними арковими каркасами.

Собор буде відновлений у відповідності до свого попереднього дизайну.

Очікується, що відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендера для вибору компаній.

До цього часу в цьому місяці розпочнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будівлі.

Раніше повідомлялося, що ​​у Франції зібрали тисячі підписів проти вирубки столітніх дубів для реконструкції Нотр-Даму.

Теми: Франція
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