У Нотр-Дамі завершили технічні роботи для початку реставрації після пожежі

У Парижі завершили роботи з укріплення собору Нотр-Дам, що дозволить почати реставрацію храму через два роки після масштабної пожежі.

Про це повідомила державна агенція, яка опікується роботами, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Незабаром після пожежі в квітні 2019 року президент Еммануель Макрон заявив, що собор, побудований в XII столітті, буде відновлений. Пізніше він пообіцяв відкрити його для прихожан до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.

Заключний етап зусиль щодо гарантування безпеки конструкції собору включав зміцнення пошкоджених вогнем склепінь гігантськими дерев'яними арковими каркасами.

Собор буде відновлений у відповідності до свого попереднього дизайну.

Очікується, що відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендера для вибору компаній.

До цього часу в цьому місяці розпочнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будівлі.

Раніше повідомлялося, що ​​у Франції зібрали тисячі підписів проти вирубки столітніх дубів для реконструкції Нотр-Даму.