Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Нотр-Даме завершили технические работы для начала реставрации после пожара

Суббота, 18 сентября 2021, 15:41
Фото leparisien.fr

В Париже завершили работы по укреплению собора Нотр-Дам, что позволит начать реставрацию храма через два года после масштабного пожара.

Об этом сообщило государственное агентство, занимающееся работами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Эммануэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет восстановлен. Позже он пообещал открыть его для прихожан до 2024 года, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Заключительный этап усилий по обеспечению безопасности конструкции собора включал укрепление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными арочными каркасами.

Собор будет восстановлен в соответствии с прежним дизайном.

Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера для выбора компаний.

К этому времени в этом месяце начнется очистка внутренних стен и пола здания.

Ранее сообщалось, что во Франции собрали тысячи подписей против вырубки столетних дубов для реконструкции Нотр-Дама.

Темы: Франция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Макрон и Байден готовят переговоры из-за кризиса с подводными лодками

В украинской армии уже ввели более 300 стандартов НАТО – полковник ВСУ

Коронавирус: в России очередной всплеск эпидемии, смертность выросла

фотоВ Киеве прошел Марш равенства

Франция: скандал с подводными лодками повлияет на стратегическую концепцию НАТО

фотоВ Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ

Все новости...
Франция
Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии
Производители шампанского во Франции согласились на требование РФ называть его "игристым"
На побережье Франции 9 человек утонули во время купания в штормовую погоду
Последние новости
14:56
Макрон и Байден готовят переговоры из-за кризиса с подводными лодками
14:47
Правительств планирует снизить выбросы на 65% к 2030 году
14:36
В Швейцарии заканчиваются чипсы из-за коронавируса и плохого урожая
14:26
В украинской армии уже ввели более 300 стандартов НАТО – полковник ВСУ
13:47
Шмыгаль рассказал, какие проекты составляют потенциальные инвестиции в рамках "инвестнянь"
13:34
В Украину идет ночное похолодание
13:14
США призвали РФ не блокировать продление работы миссии ОБСЕ на границе с Украиной
13:01
Коронавирус: в России очередной всплеск эпидемии, смертность выросла
12:50
В Бундестаге опасаются возможного увеличения числа депутатов, их уже более 700
12:41
фотоВ Киеве прошел Марш равенства
Все новости...