В Нотр-Даме завершили технические работы для начала реставрации после пожара

В Париже завершили работы по укреплению собора Нотр-Дам, что позволит начать реставрацию храма через два года после масштабного пожара.

Об этом сообщило государственное агентство, занимающееся работами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Эммануэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет восстановлен. Позже он пообещал открыть его для прихожан до 2024 года, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Заключительный этап усилий по обеспечению безопасности конструкции собора включал укрепление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными арочными каркасами.

Собор будет восстановлен в соответствии с прежним дизайном.

Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера для выбора компаний.

К этому времени в этом месяце начнется очистка внутренних стен и пола здания.

Ранее сообщалось, что во Франции собрали тысячи подписей против вырубки столетних дубов для реконструкции Нотр-Дама.